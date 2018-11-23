Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым
23.11.2018 21:50
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Крым, пишет РИА Новости. По его словам, визит Путина на полуостров не сделает Крым территорией России. Порошенко подчеркнул, что Крым был и останется украинским, и ничего не сможет изменить эту реальность, даже визит российского президента. Также, глава Украины заявил, что поручил МИД страны отреагировать на посещение крымской территории российским лидером.
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Крым территория РСФСР,переданная политическим пигмеем-выскочкой Хрущевым во времена СССР Украинской ССР. В народном, социалистическом государстве-это было еще терпимо.Советского Союза не стало,а на Украине пришли к власти ярые националисты-подкаблучники США. Крым вернулся в родной дом-РОССИЮ.Восторжествовала СПРАВЕДЛИВОСТЬ ! Вот такое наследие Хрущева расхлебывают братские народы сегодня. К сожалению,в последние годы правители эРФии на теле РОССИИ опять устремили взоры на наследие Хрущева в отношении с Японией. Руки прочь от Курильских островов !