Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

23.11.2018 21:50



Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Крым, пишет РИА Новости. По его словам, визит Путина на полуостров не сделает Крым территорией России. Порошенко подчеркнул, что Крым был и останется украинским, и ничего не сможет изменить эту реальность, даже визит российского президента. Также, глава Украины заявил, что поручил МИД страны отреагировать на посещение крымской территории российским лидером.