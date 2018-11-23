Медведева стала третьей после короткой программы на Гран-при во Франции

23.11.2018 22:59



Российская фигуристка Евгения Медведева стала третьей после проката своей короткой программы на шестом этапе Гран-при во Франции, пишет РИА Новости. Между тем, разрыв между первым и третьим местом составляет всего 0,4 балла. Так, занявшая первое место японка Маи Михара набрала 67,95 балла, расположившаяся на втором месте еще одна японка Рика Кихира получила 67,64 балла, а Медведевой судьи присудили 67,55 балла. Россиянка Мария Сотскова завершила прокат на пятом месте с результатом в 61,76 балла, а Станислава Константинова стала десятой с 54,91 балла.