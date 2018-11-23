Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск в ЕСПЧ против России
23.11.2018 22:07
Родственники погибших в результате крушения самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, подали иск в ЕСПЧ против России, пишет РБК. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны. Россию обвиняют в том, что она предоставила недостоверные данные комиссии, которая занималась расследованием крушения лайнера, а кроме того, не поделилась важной для результатов расследования информацией.
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А где встречный иск РФ к Украине на моральный ущерб и репутацию во всех судах мира...Если этого нет то увы либо юристы в РФ нули либо выходит что сбили..Юристам ЕС зачет юристам РФ неуд....