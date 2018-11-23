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Apple запустила в России акцию по возврату непонравившегося iPhone

23.11.2018 19:56
Apple запустила в России акцию по возврату непонравившегося iPhone

Компания «Apple» запустила акцию для российских покупателей своей продукции, сообщают «Актуальные новости». Согласно акции, покупатель сможет вернуть IPhone, в установленные сроки, если ему не понравится смартфон. Критериями возврата являются лишь отсутствие повреждений телефона, полная комплектация, а также документ, подтверждающий покупку смартфона. Акция продлится до начала января 2019 года.

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