Apple запустила в России акцию по возврату непонравившегося iPhone

23.11.2018 19:56



Компания «Apple» запустила акцию для российских покупателей своей продукции, сообщают «Актуальные новости». Согласно акции, покупатель сможет вернуть IPhone, в установленные сроки, если ему не понравится смартфон. Критериями возврата являются лишь отсутствие повреждений телефона, полная комплектация, а также документ, подтверждающий покупку смартфона. Акция продлится до начала января 2019 года.