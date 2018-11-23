Лавров считает, что Россия должна научиться жить в условиях санкций

23.11.2018 19:30



Сергей Лавров – министр иностранных дел России, рассказал о своём взгляде на санкции и на общемировую политическую обстановку, сообщает ТАСС. Главным тезисом его речи явилось высказывание: «Российская экономика должна научиться функционировать в условиях санкций». Также он подчеркнул, что неразумно полагаться на партнёров, которые показали свою ненадёжность. Кроме того, Российский министр подчеркнул, что санкции являются инструментом в решении политических вопросов и используются либо в качестве наказания, либо в качестве инструмента ослабления конкурентов.