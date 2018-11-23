Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

23.11.2018 19:13



Три новых закона, касающихся налогообложения самозанятой части населения, были одобрены Советом Федерации, сообщают РИА новости. Согласно принятым законам, самозанятые граждане, прошедшие регистрацию в установленном порядке, будут платить налог в размере 4%, при условии работы с физическими лицами, или 6%, если они работают с юридическими лицами. Также граждане должны иметь совокупный доход, не превышающий 2,4 млн. рублей в год.