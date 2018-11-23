Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

23.11.2018 17:40



Депутат Сергей Вострецов объяснил свои слова о том, что россиянам с высшим образованием следует идти работать на низкооплачиваемую работу, сообщают «Известия». Своими словами депутат хотел подчеркнуть, что не стоит отказываться от низкооплачиваемой работы, в случае трудоустройства на короткий срок, находясь, к примеру, в поисках высокооплачиваемой работы по специальности. Ранее депутат заявил, что к нему часто приходят люди с несколькими высшими образованиями, с просьбой помочь трудоустроиться. Он назвал их «профессиональными нытиками».