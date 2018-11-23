Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

23.11.2018 16:51



Украинский политик – Юлия Тимошенко, по совместительству являющаяся главой партии «Батькивщина», заявила о паническом бегстве граждан Украины из страны, сообщает RT. По её словам, масштаб бегства из страны катастрофичен и несёт прямую угрозу национальной безопасности государства. Вполне очевидно, что данное явление не просто туризм или трудовая миграция, а полноценное бегство. Ранее Евростат сообщал, что за 2017 год гражданами Украины было получено наибольшее количество видов на жительство в странах Европы.