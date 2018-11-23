Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

23.11.2018 16:44



20 декабря будет проведена ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации, сообщают «Вести». На данное мероприятие уже начался процесс аккредитации, все заинтересованные СМИ могут подать свои заявки, которые будут приниматься до 7 декабря. Еще не озвучено место, где пройдет мероприятие. Как и прежде, встреча пройдет в формате прямого эфира, на котором президенту будут задаваться самые разнообразные вопросы.