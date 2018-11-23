Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине

23.11.2018 14:38



Российский музыкант – Сергей Шнуров, являющийся главой группы «Ленинград», поведал о причинах, из-за которых он не выступает на Украине, сообщают РИА новости. Музыкант объяснил, что не выступает на Украине по той причине, что там ему не особенно рады. А если он все-таки решит приехать туда с гастролями, то ему станут не очень рады и в России. Поэтому он не видит веских причин для своих поездок в бывшую братскую республику.