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Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет

23.11.2018 14:05
Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет

Членами Совета Федерации были одобрены поправки в федеральный бюджет на текущий год, которые увеличивают его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП, информирует РИА Новости. Согласно закону, бюджетные доходы повышаются на триллион и 874,7 миллиарда рублей, то есть, до уровня 18 триллионов 947,6 миллиарда. Как отмечается, этого удалось достичь благодаря росту в нефтегазовой отрасли: на триллион и 582,2 миллиарда.

Кроме этого, речь идет и об увеличении расходов на 217,7 миллиарда рублей, до уровня 16 триллионов 808,8 миллиарда. В итоге, профицит будет составлять сумму в два триллиона 138,7 миллиарда.

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