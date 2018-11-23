Татьяна Голикова заявила, что в России уменьшится количество платных услуг в больницах

23.11.2018 09:17



В беседе с «Российской газетой» вице-премьер Татьяна Голикова подняла такую важную тему, как обслуживание россиян в медицинской сфере. Она сообщила, что власти ведут работу, направленную на снижение роста числа платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Она отметила, что, с одной стороны в госучреждениях идет развитие так называемых электронных сервисов, способствующих «цифровизации» российской экономики. А вот с другой стороны увеличить объем бесплатных услуг планируется за счет новых кадров, которые будут привлекаться в эту сферу, а также благодаря модернизации.