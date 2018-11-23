В России могут измениться пешеходные переходы

23.11.2018 13:16



В Минтранспорта выступили с предложением: изменить в стране пешеходные переходы, сообщает ТК «Звезда». Суть предлагаемой идеи в том, чтобы поднять переходы над уровнем проезжей части. Благодаря этому нововведению водители в любом случае будут снижать скорость, поскольку переходу будут напоминать «лежачих полицейских».

Идея об изменении пешеходных переходов была озвучена на фоне печальной статистики: в этом году треть наездов на пешеходов пришлась именно на пешеходные переходы, многие из которых закончились летальным исходом.