В следующем году власти Москвы планируют потратить на разгон облаков 410 млн рублей

23.11.2018 10:09



В 2019 году московские власти собираются потратить на разгон облаков над городом около 410 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о днях, когда будут отмечаться торжественные даты. Такие как: 1 мая, День Победы, День России, а также День Города. Традиционно в эти дни в Москве светит солнце и «складываются» благоприятные погодные условия.

Согласно условиям, оговоренным в открытом конкурсе, облака над российской столицей будут разгонять до десяти самолетов типа АН-12 и АН-26. В процессе будет использована гранулированная углекислота, жидкий азот, пиропатроны с йодистым серебром и другие вещества.