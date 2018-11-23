Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола

23.11.2018 12:44



Футболист питерского «Зенита» Бранислав Иванович высказал свое мнение по поводу ареста коллеги по команде Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», сообщает РИА Новости. Как считает сербский защитник, отсутствие этого игрока сказывается на игре команды.

«Мое мнение: нет Саши — нет футбола», - отметил Иванович.

Серб также отметил, что в текущем сезоне хорошую игру показывает Артем Дзюба. Однако, как и прежде, важное значение имеет и Александр Кокорин. В качестве примера он припомнил возвращение Кокорина после травмы в команду, когда «Зенит» стал показывать лучший результат. Иванович также назвал Кокорина «замечательным человеком».