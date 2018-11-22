Предки млекопитающих жили среди ранних динозавров

22.11.2018 23:44



Находка из Польши показывает, что динозавры были не единственными крупными существами на Земле около 200 миллионов лет назад, пишет ВТ.

Динозавры, живущие более 200 миллионов лет назад, имели серьезную конкуренцию со стороны предка современных млекопитающих размером со слона. Ископаемые кости, обнаруженные в Польше, принадлежали огромному травоядному, который стоял на четырех ногах и весил девять тонн.

Ученые определили его как дицинодонта, рептилию с чертами млекопитающих, которые сосуществовали вместе с динозаврами, прежде чем они стали доминировать над Землей. Недавно идентифицированный вид, названный Lisowicia bojani, отменил идею о том, что динозавры были единственными действительно крупными наземными животными в течение триасового периода. Несмотря на их наследие, полученное от рептилий, дицинодонты и их родственники были предками всех современных млекопитающих, включая людей.

Д-р Tomasz Sulej, один из исследователей из Польской академии наук, сказал: «Открытие Lisowicia меняет наши представления о новейшей истории дицинодонтов, родственников триасовых млекопитающих. Это также поднимает гораздо больше вопросов о том, что действительно делает их и динозавров такими большими».

Его коллега д-р Grzegorz Niedzwiedzki из Университета Уппсалы в Швеции сказал: «Lisowicia чрезвычайно интересна, потому что она закрывает дыры во многих наших классических идеях о триасовых млекопитающих, подобных рептилиям».

Окаменелости были найдены в польской деревне Лисовице, которая дала им свое имя. Изучение костей показывает, что Lisowicia составляла около 4,5 метра в длину и 2,6 метра в высоту - примерно размер современного слона. Она на 40% больше, чем любой ранее идентифицированный дицинодонт. В отличие от многих своих родственников, которые растягивались, как ящерицы, Lisowicia стояла вертикально подобно крупным современным млекопитающим, таким как носороги и бегемоты.

Д-р Niedzwiedz добавил: «Дицинодонты были удивительно успешными животными в среднем и позднем триасе. Lisowicia - самый молодой дицинодонт и самый большой не принадлежащий к динозаврам наземный тетрапод (четырехногое животное) из триаса. Естественно хотеть знать, как дицинодонты стали такими большими».