Посол Украины ответил на требования МИД Германии о закрытии "Миротворца"

23.11.2018 06:46



Андрей Мельник, который является послом Украины в Германии, ответил на требование немецких властей закрыть скандально известный украинский сайт "Миротворец", пишет RT. По словам Германии, данный сайт печатает личные данные людей, без получения их согласия на подобные действия. Мельник заявил, что данный портал принадлежит частным лицам, а правительство Украины не имеет никакого отношения к данным, содержащимся на этом сайте.