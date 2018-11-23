Голикова рассказала, как можно стимулировать рождаемость

23.11.2018 06:32



Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует социальные вопросы, рассказала, каким образом можно мотивировать россиян рожать больше детей. Своими мыслями она поделилась в интервью Российской газете. По ее словам, одной из главных причин, по которой российские семьи не хотят иметь много детей является проблема с жильем. Например, если молодая семья производит выплату ипотеки она уже подумает, стоит ли заводить второго и третьего ребенка до того, как будет погашен долг. Это отодвигает срок рождения последующих детей, а в последствии уже может пропасть желание иметь более одного ребенка. Голикова подчеркнула, что в настоящее время идет работа по выработке тех мер, которые будут направлены на усиление мотивации рождения большего числа детей в российских семьях.