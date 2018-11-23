Саратовский депутат завершил эксперимент с "министерской диетой"

23.11.2018 05:59



Закончился месячный эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко жил на 3,5 тыс. рублей в месяц, пишет ТАСС. По его словам, в течение данного месяца ему пришлось питаться преимущественно овощами, крупами и куриным мясом, а самым сложным для него был отказ от выпечки, шоколада и других сладостей, но он просто не мог себе этого позволить, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Бонадерко заявил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее он проведет контрольное взвешивание и его обязательно осмотрит врач, чтобы профессионально оценить состояние его организма после такой диеты. Ранее депутат сообщал, что он похудел на 6 кг в течение двух недель эксперимента.