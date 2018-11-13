Саратовский депутат рассказал о своей "министерской диете"

13.11.2018 21:09



Завершилась третья неделя эксперимента по попытке прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, который проводит депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Как сообщает Агентство городских новостей Москва, он рассказал, какие выводы сделал для себя из данного опыта. Первое, что нужно сделать, заявил Бондаренко, это поднять размер потребительской корзины до 10 тыс. рублей минимум, а также установить прожиточный минимум в России в размере не менее 20 тыс. рублей. Также, депутат призвал своих коллег, а также министров последовать его примеру. Он подчеркнул, что все чиновники, которые принимают решения, должны поучаствовать в данном эксперименте, чтобы на себе почувствовать последствия тех решений, которые они принимают.