Ученые нашли новую причину таяния Антарктиды

21.11.2018 19:51



По мнению учёных, таяние ледников в Антарктиде связано с недавно обнаруженным под ними источником геотермального тепла, сообщает «РЕН ТВ». Таким образом, не только лишь человеческая деятельность «прогревает» Антарктиду, но также радиоактивные породы и другие источники тепла, расположенные под ней. До этого высказывания имелась устоявшаяся теория, которая предполагала, что массив всей Антарктиды является древним и холодным слоем, в котором не может быть никаких источников, выделяющих тепло.