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Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у банкротов

22.11.2018 23:16
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у банкротов

Верховный суд разрешил включить в конкурсную массу и реализовать единственное жилье россиянина-банкрота, пишет Интерфакс. Речь идет об имуществе Анатолия Фурщака, пятикомнатную квартиру которого ВС разрешил продать, чтобы выплатить долг его кредитору. Ранее, Фурщак просил исключить из конкурсной массы квартиру площадью 198 кв метров, которая является его единственным жильем. Специалисты опасаются, что данное дело может стать прецедентом для отъема у граждан-банкротов единственного жилья.

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