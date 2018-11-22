Верховный суд признал законность сноса жилых домов в Кунцево

22.11.2018 21:38



Верховный суд России постановил оставить без изменения решение Московского городского суда о законности сноса пятиэтажных домов кварталов 47, 48 района Кунцево. Суд отклонил апелляционную жалобу, поданную жильцами домов, предназначенных к сносу, которые настаивали на незаконности реконструкции и были не согласны с их переселением, пишет ТАСС.

Так, жильцы сносимых пятиэтажек настаивали на том, что их дома не являются аварийными и не попадают под программу реновации, так как построены по индивидуальным проектам из кирпича. Тем не менее Верховный суд признал законным снос 37 пятиэтажек в данном районе, так как согласно Генплану Москвы они попадают в зону реорганизации, которую можно преобразовывать, в том числе путем сноса имеющихся строений.