Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античного города

22.11.2018 20:58



Из-за обнаружения античного поселения Манитра, усадьба которого находится на пути железнодорожного подхода к Крымскому мосту, линия железной дороги будет перенесена, пишет РБК. Так, новый железнодорожный путь пройдет южнее усадьбы, не задев исторический памятник. Тем не менее данный перенос железнодорожной трассы не повлияет на срок сдачи объекта. Он будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, как и было запланировано ранее.