Рада приняла поправки в конституцию о курсе Украины в НАТО и ЕС

22.11.2018 20:42



Проект закона, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, который закрепляет в Конституции страны взятый курс на вступление в НАТО и ЕС, принят Верховной радой в первом чтении, пишет ТАСС. За принятие законопроекта отдали свои голоса 311 депутатов Рады. Украинский лидер лично выступил перед депутатами прежде, чем началось голосование. Он поддержал свой законопроект заявив, что он является еще одной гарантией от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил на Украине.