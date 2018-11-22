На Украине рассказали о пьянстве Порошенко на Евромайдане

22.11.2018 05:56



Лидер Социалистической партии Украины и бывший советник главы МВД Илья Кива поделился своими воспоминаниями о том, как проходил Майдан на Украине, пишет РИА Новости. Во время своего интервью телеканалу Newsone, Кива вспоминал, как нынешний лидер страны Петр Порошенко и другие главы Майдана, среди которых был и мэр Киева Виталий Кличко, пили дорогой коньяк и ели икру в своем штабе в Доме профсоюзов, в то время как обычные украинцы мерзли на баррикадах на 40-градусном морозе.