ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи

22.11.2018 20:00



Представитель ФСБ России заявил, что в октябре было предотвращено несколько нападений на российские школы, подобно нападению в Керчи, сообщает «Коммерсантъ». Было заявлено, что события в Керчи дали своеобразный всплеск для подобных происшествий и противоправных действий. Представитель ФСБ сообщил, что данная проблема очень – очень серьёзная и её решение, частично, находится в области законодательства. По его словам, необходимо планомерно корректировать законодательные акты, направляя их в правильное русло. Только в таком случае удастся минимизировать подобные проявления насилия и агрессии.