Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

22.11.2018 19:02



Специально созданная комиссия, в результате обследования авианосца «Адмирал Кузнецов», выявила 52 повреждения, сообщает ТАСС. На устранение всех неполадок потребуется, по предварительным подсчетам, около 70 млн. рублей. Также было заявлено, что данные повреждения не повлекут существенного увеличения времени, необходимого для модернизации корабля, а сумма ущерба, в данном случае, является незначительной.