Источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем

22.11.2018 18:52



Правительственный источник назвал причину, согласно которой, над кремлём взлетел вертолёт, сообщает «Газета.ру». Он сообщил, что вертолёт осуществлял тренировочный полёт, судя по видеозаписи, он также нёс какой-то груз в сетке. Источник сообщил, что подобный взлёт на территории Кремля далеко не первый и не последний, а также удивился, почему это вызвало такое оживлённое внимание. Ранее выдвигались предположения о том, что Москву, по ночам, будут патрулировать вертолёты.