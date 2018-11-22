Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

22.11.2018 18:43



Всемирная организация «Global FirePower» составила рейтинг сильнейших армий мира, сообщает RT. Первое место заняла армия Соединенных Штатов Америки, второе – Российская армия, а третье – Армия Китая. Рейтинг рассчитывался на основании разнообразнейших показателей, а общее количество стран, вошедших в список, составляет 136. Также, представители организации подчеркнули, что ядерные державы и члены НАТО получили некие преимущества при составлении рейтинга.