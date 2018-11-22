«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу несколько автомобилей

22.11.2018 17:53



Представители компании «Яндекс» сообщили, что сервис «Яндекс.Такси» теперь предоставляет пользователям возможность одновременного вызова двух и даже трёх автомобилей, сообщают «Известия». Данная функция ориентирована на ситуации, когда нужно разъехаться большой компании. Теперь не нужно будет ждать приезда заказанного автомобиля, чтобы вызвать ещё один. Кроме того, данной функцией смогут воспользоваться только те, кто уже несколько раз осуществил поездку на такси вышеназванного сервиса.