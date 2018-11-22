Amazon допустил утечку email-адресов из-за «технического сбоя»

22.11.2018 17:47



В результате технического сбоя, из компании «Amazon» произошла утечка адресов электронных почтовых ящиков клиентов, сообщает «Хакер.ру». Представители компании уведомили о данном происшествии своих клиентов, однако не раскрыли никаких подробностей. Тем не менее представители «Amazon» заверили общественность в том, что сам сайт, а именно его внутренняя функциональная структура не пострадала, поэтому пользователям не стоит беспокоиться или изменять свои пароли от учётных записей.