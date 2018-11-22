Эксперты назвали самую частую причину поломки смартфонов

22.11.2018 17:27



Фирма «SquareTrade», осуществляющая ремонт электронной и цифровой техники, провела исследование, в ходе которого была названа наиболее частая причина, ведущая к поломке смартфона, сообщает «Политическая экспертиза». Данной причиной признано механическое повреждение телефона в результате падения или удара. Поэтому, наиболее частой услугой, предоставляемой при ремонте смартфонов, является замена экрана. На второй по популярности позиции находится услуга по замене аккумуляторных батарей.