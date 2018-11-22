Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

22.11.2018 16:59



Главы региональных образований получили указание от премьер-министра России – Дмитрия Медведева, согласно которому им следует предпринять серьезные меры, в отношении ЖКХ служб каждого из своих городов, с целью погашения ими своих задолженностей перед энергетиками, сообщает «Интерфакс». Также было поручено не допускать в дальнейшем подобных задолженностей. Согласно экономическим показателям, службы ЖКХ задолжали энергетикам порядка 200 млрд. рублей.