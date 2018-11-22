Самое дикое племя на планете смертельно опасно для чужаков

22.11.2018 16:58



Редко кому удавалось остаться в живых после встречи с этими аборигенами. Племя Сентинельцев проживает на одном из островов, расположенных в Индийском океане. Слово «Сентинельцы» вновь было упомянуто многими новостными изданиями в ноябре 2018 года. Причиной тому стала очередная трагическая смерть, на этот раз американского туриста, попытавшегося выйти на контакт с представителями племени.

27-летний Джон Аллен Чо был незаконно переправлен на Северный Сентинельский остров рыбаками с острова Южный Андаман после того, как он рассказал им о своем намерении проповедовать аборигенам христианство. По словам рыбаков, на полпути к Сентинельскому острову миссионер решил отправиться на остров самостоятельно, взяв каноэ. Но контакта с находящимся под угрозой исчезновения территориальным племенем Сентинелезе так и не произошло, мужчина был застрелен из лука сразу после того как вступил на запретный остров.

«Чо был встречен градом стрел, но некоторое время еще продолжал идти», - рассказали рыбаки. Потом аборигены привязали веревку к его шее и тащили тело по песку.

Рыбаки сообщили, что произошедшее повергло их в ужас и заставило бежать. Вернувшись на Южный Андаман они рассказали местным властям о случившемся.

Один из индийских чиновников анонимно сообщил прессе о том, что дело об убийстве американского туриста было зарегистрировано в полиции.

Примечательно, что сентинельцы существуют полностью автономно. Вмешательство правительства Индии в дела острова ограничено лишь случайными наблюдениями. Поэтому остров Северный Сентинель де-факто - автономия под индийским протекторатом. Поскольку любые контакты с изолированным племенем запрещены, убийцы Чо не могут быть привлечены к ответственности.

Сотрудник полиции в цепочке островов в Бенгальском заливе, Дипак Ядав, отметил, что следственные органы приступили к расследованию вне зависимости от наличия особого статуса сентинельцев. Пока тело погибшего американца не удалось забрать с запретного острова.

Северный Сентинель – остров площадью 72 км²

Остров изолирован от шума цивилизации и интернета. Аборигены (на острове проживает около 400 человек) с древнейших времен живут на данной территории никого не впуская в свой мир. Они не знают, что такое колесо, не умеют добывать огонь, не обладают навыками земледелия. Всякий кто отважится пойти с аборигенами на контакт рискует быть убитым.