Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России

22.11.2018 15:49



На совещании в Анапе, посвященном обсуждению вопросов оборонно-промышленного комплекса, Владимир Путин поручил сократить время осуществления производственных циклов по производству боеприпасов и ракет, сообщает RT. Также он дал указание, согласно которому, необходимо произвести расчёты, с целью определения точного количественного показателя ракет и другого рода боеприпасов, необходимых для обороны и защиты России. Также он подчеркнул, что необходимо организовать надёжную и безопасную систему хранения боеприпасов, исключающих различные внештатные происшествия.