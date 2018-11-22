В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

22.11.2018 15:36



Щенок породы чау-чау был арестован в Британии, на срок 9 месяцев, в качестве наказания за укус полицейского, сообщают РИА новости. Животное было арестовано в соответствии с «Актом об опасных животных» от 1991 года. По словам хозяина щенка, пёс убежал от него и впоследствии потерялся. Будучи напуганным, щенок спрятался под машину, где его и нашли полицейские. По их словам, собака мешала дорожному движению, поэтому ими были предприняты меры по вызволению щенка из-под машины. В ходе данного процесса, щенок дважды укусил полицейского за руку, однако серьезных повреждений не было нанесено, несмотря на это, полицейский всё же обратился в больницу. Владельцы щенка намерены обжаловать решение полиции через суд.