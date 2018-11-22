Защита заявила об алиби двух экс-полицейских по делу об изнасиловании в Уфе

22.11.2018 14:55



Сторона защиты обвиняемых по «громкому» делу об групповом изнасиловании девушки-дознавательницы в Уфе, предоставила алиби своих подзащитных, сообщают РИА новости. Так, по данным, предоставленным следствию стороной защиты, двое из трёх обвиняемых имеют «железное» алиби, которое указывает на то, что в момент совершения преступления, их не было на месте изнасилования. Алиби подтверждено свидетельскими показаниями, записями с видеокамер, а также зафиксированными телефонными звонками. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что после всех процедур по включению данных фактов в материалы дела, он будет требовать у следствия изменить меру пресечения для своих подопечных.