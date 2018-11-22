Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

22.11.2018 14:46



Дмитрий Кузнецов, известный под рэперским ником «Хаски», стал фигурантом уголовного делопроизводства, сообщает РБК. «Хаски» обвиняется в умышленной порче чужого имущества, которое повлекло большие потери. Причиной для данных обвинений стал факт отмены концерта рэпера в помещении клуба Краснодара. По рекомендации властей выступление отменили, в помещении выключили освещение, а сам рэпер, вместе с толпой своих фанатов, вышел на улицу, где решил провести своё выступление. Сценой была выбрана одна из крыш автомобиля, стоя на которой, рэпер «зачитывал» свои произведения.