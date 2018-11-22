В России принят закон о продлении заморозки накопительной пенсии

22.11.2018 12:32



Депутатами ГД был принят закон о продлении заморозки накопительной пенсии сроком до 2021 года, информирует РИА Новости.

В обязанности Пенсионного фонда будет входить учет взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом того, что они полностью направляются на финансирование страховой пенсии.

Вместе с этим, как ранее уточнял глава думского комитета Ярослав Нилов, закон имеет отношение только к тем россиянам, кто моложе 1967 года рождения и в добровольном порядке подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Кроме этого, как заявлял Нилов, очередная заморозка только оттягивание решения проблемы.