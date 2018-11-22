Большинство россиян считают, что ответственность за проблемы в стране лежат на Владимире Путине

22.11.2018 11:39



Примерно две трети граждан России считают, что президент России Владимир Путин полностью отвечает за проблемы, которые стоят перед государством. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию «Левада-центра», это максимум за все время проведенных опросов.

Как отмечается, доля таких граждан составляет 61%. Еще 22% считают, что Путин отвечает за них «в некоторой мере». При этом, данные с прошлого года изменились. Так, о том, что президент несет полную ответственность своих граждан, считали 55% жителей России, еще 21% говорили о его «частичной» ответственности.