Большинство россиян считают, что ответственность за проблемы в стране лежат на Владимире Путине
Примерно две трети граждан России считают, что президент России Владимир Путин полностью отвечает за проблемы, которые стоят перед государством. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию «Левада-центра», это максимум за все время проведенных опросов.
Как отмечается, доля таких граждан составляет 61%. Еще 22% считают, что Путин отвечает за них «в некоторой мере». При этом, данные с прошлого года изменились. Так, о том, что президент несет полную ответственность своих граждан, считали 55% жителей России, еще 21% говорили о его «частичной» ответственности.
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