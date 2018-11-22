Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 НОЯ, 12:49 МСК
USD (ЦБ)    65,6067
EUR (ЦБ)    75,1483

22 НОЯ, 12:49 МСК
USD (ЦБ)    65,6067
EUR (ЦБ)    75,1483

Большинство россиян считают, что ответственность за проблемы в стране лежат на Владимире Путине

22.11.2018 11:39
Большинство россиян считают, что ответственность за проблемы в стране лежат на Владимире Путине

Примерно две трети граждан России считают, что президент России Владимир Путин полностью отвечает за проблемы, которые стоят перед государством. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию «Левада-центра», это максимум за все время проведенных опросов.

Как отмечается, доля таких граждан составляет 61%. Еще 22% считают, что Путин отвечает за них «в некоторой мере». При этом, данные с прошлого года изменились. Так, о том, что президент несет полную ответственность своих граждан, считали 55% жителей России, еще 21% говорили о его «частичной» ответственности.

Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 2

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В марте 2019 года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей

В марте 2019 года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей

Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью

Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью

Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка»

Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка»

В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи

В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи

Новости СМИ

Новости дня

12:32 В России принят закон о продлении заморозки накопительной пенсии В России принят закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
12:05 В Крыму уловили сигналы из Украины о «новом Майдане» В Крыму уловили сигналы из Украины о «новом Майдане»
11:07 Вашингтон призывает Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО Вашингтон призывает Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО
10:33 В России некоторые лекарства хотят приравнять к алкоголю и наркотикам В России некоторые лекарства хотят приравнять к алкоголю и наркотикам
10:10 Маньяка из Новосибирска повторно приговорили к пожизненному сроку
09:40 Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
08:57 Алек Болдуин заявил, что Трамп – это «национал-социалистической опухолью» США Алек Болдуин заявил, что Трамп – это «национал-социалистической опухолью» США

Узнай, страна!

11:53 В марте 2019 года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей В марте 2019 года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
10:21 Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка» Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка»
09:29 В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи
21 НОЯ, 17:01 Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год
21 НОЯ, 16:12 В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта
21 НОЯ, 13:33 В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
21 НОЯ, 13:05 В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter