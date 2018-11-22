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В Крыму уловили сигналы из Украины о «новом Майдане»

22.11.2018 12:05
В Крыму уловили сигналы из Украины о «новом Майдане»

Из Украины поступают тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что государство движется в направлении серьезного коллапса, и есть большой риск, что это приведет к еще одному майдану. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ключевой проблемой на Украине является проблема власти, и то, что делает руководство страны, уже не вписывается ни в какие рамки. В новом майдане, как считает Константинов, может произойти столкновение кланов, которые будут биться «за последние остатки богатства».

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