В Крыму уловили сигналы из Украины о «новом Майдане»

22.11.2018 12:05



Из Украины поступают тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что государство движется в направлении серьезного коллапса, и есть большой риск, что это приведет к еще одному майдану. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ключевой проблемой на Украине является проблема власти, и то, что делает руководство страны, уже не вписывается ни в какие рамки. В новом майдане, как считает Константинов, может произойти столкновение кланов, которые будут биться «за последние остатки богатства».