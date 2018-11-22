Вашингтон призывает Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО

22.11.2018 11:07



В США выступили с требованием, чтобы Европа прояснила свою позицию относительно намерений, связанных с созданием собственной армии. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением к европейским парламентариям обратился постпред США при ЕС Гордон Сондленд. В своем обращении он не забыл упомянуть и Россию.

Он отметил, что вопрос о создании европейской армии – «очень чувствительный» для Вашингтона. Учитывая и тот факт, что каждый год в Европу из Штатов направляются десятки миллиардов долларов, чтобы защитить ее «от России и других недружественных сил». Однако сейчас, как подчеркивает Сондленд, ситуация стала весьма сложной, так как в ЕС считают, что могут обойтись своими вооруженными силами.