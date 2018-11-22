Американским военным разрешили стрелять на поражение на границе с Мексикой

22.11.2018 09:40



США продолжают готовиться к массовому наплыву мигрантов, чтобы защитить свои границы. Только по предварительной информации, в сторону США движется толпа мигрантов общей численностью около пяти тысяч человек.

В связи с чем американским военным разрешили пользоваться оружием для ликвидации нарушителей на границе с Мексикой, если того будет требовать ситуация. Как передает РГ со ссылкой на Military Times, соответствующее постановление подписал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Документ дает право военным США не только применять силу и защищать пограничников, но и в случае необходимости открывать огонь на поражение. Мера направлена на предотвращение насилия и беспорядков.