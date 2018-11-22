Алек Болдуин заявил, что Трамп – это «национал-социалистической опухолью» США

22.11.2018 08:57



Известный актер и режиссер Алек Болдуин поделился своим мнением о президенте страны, написав сообщение в твиттер. Это оказался не самый «приятный» отзыв о главе государства. Болдуин считает, что Дональд Трамп – это «национал-социалистическая» опухоль Соединенных Штатов, и она с каждым днем увеличивается. Судя по всему, артист не очень любит президента, не боится писать о нем самые откровенные выражения. Вот одно из них: «Хотя бы это должно заставить вас сделать все что угодно, чтобы избавиться от Трампа».