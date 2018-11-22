Трамп сомневается в глобальном потеплении из-за похолодания в США

22.11.2018 06:58



Американский лидер Дональд Трамп сомневается в том, что произойдет глобальное потепление. Об этом президент США написал в своем Twitter, пишет РИА Новости. Комментируя похолодание, которое синоптики прогнозируют на территории США, Трамп заявил, что волна холода, ожидаемая в Штатах, должна превзойти все предыдущие рекорды.

"Что случилось с глобальным потеплением?" - задается вопросом американский лидер.

Синоптики прогнозируют в ночь с четверга на пятницу понижение температур воздуха до минус 9 градусов по Цельсию в Бостоне и Филадельфии, и до минус 7 градусов в Нью-Йорке.