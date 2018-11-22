"Газпром" определил окончательный маршрут "Турецкого потока"

22.11.2018 06:36



"Газпром" назвал окончательный маршрут газопровода "Турецкий поток", пишет Коммерсант. Так, первая нить проекта, которая предназначена для поставок голубого топлива в Европу, пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Вторая нить предназначена для поставок газа для внутреннего рынка Турции. "Газпром" планирует запустить обе нити в 2020 году, но первая (европейская) нить будет загружена только частично. Полная же загрузка, которая позволит отказаться от поставок газа через территорию Украины, будет осуществлена в 2022 году.