В МИД предостерегли Украину от авантюр в Азовском море

21.11.2018 21:43



В Министерстве иностранных дел России предостерегли украинскую сторону от нарушения договора о совместном использовании Азовского моря, в том числе и от авантюрных попыток установить новые границы в акватории в одностороннем порядке, пишет газета Известия. Также, в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, подчеркивается, что попытки Украины пересмотреть статус Азовского моря являются нарушением международного права.