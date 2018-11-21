Инженеры создают бесшумный самолет, работающий от ионного ветра

21.11.2018 23:38



Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) создали первый самолет, способный летать, несмотря на отсутствие движущихся частей. По словам института, вместо использования ископаемого топлива новый самолет оснащен ионным ветром, поэтому он полностью бесшумный и легкий. В отличие от самолетов и беспилотных летательных аппаратов, эта модель не производит никаких выбросов, пишет SlashGear.

Современные самолеты оснащены пропеллерами, вентиляторами и другими движущимися частями, но человечество уже мечтает о будущем. В научной фантастике полно самолетов, которые, по-видимому, работают на воздухе, тихонько по