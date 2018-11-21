В России резко выросли продажи автомобилей Bentley

21.11.2018 23:16



Аналитическое агентство "Автостат" сообщило о том, что в России на 27% выросли продажи новых автомобилей марки Bentley, пишет ТАСС. Так, согласно предоставленным данным, за период с января по октябрь текущего года продано 217 автомобилей, большая часть из которых (116) реализована в Москве. Еще 25 машин куплено в Санкт-Петербурге, 10 приобретено в Подмосковье, а последние 6 автомобилей продано в Краснодарском крае.